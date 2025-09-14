Снаряды взорвались в поезде: все о чрезвычайной ситуации на ж/д под Киевом

В ночь на 14 сентября в Киевской области была повреждена железная дорога. Как известно, произошла детонация боеприпасов в поезде.

Что известно о чрезвычайной ситуации на железной дороге - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

ночью в Киевской области прогремели взрывы, не связанные с атакой;

произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз;

из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов задерживается.

Взрывы в Киевской области

Поздно вечером 13 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Позже глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник подтвердил взрывы. Он подчеркнул, что они не были связаны с воздушной атакой врага.

Впоследствии глава ОВА заявил, что в Фастовском районе произошла чрезвычайная ситуация. В результате этого была повреждена железная дорога.

В сети начали писать, что в Калиновке взорвались боеприпасы. В соцсетях также публиковали кадры пожара в Киевской области.

По данным ОВА, трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.

Задержки поездов

"Укрзализныця" ночью сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры под Киевом ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будут курсировать по измененному маршруту.

Кроме того, инцидент спровоцировал задержки поездов. Украинцев предупредили, что в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют по объездным маршрутам.

В зону чрезвычайной ситуации под Бояркой попал, в частности, поезд №73 Харьков-Перемышль. Часть пассажиров поезда доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.



Актуальную информацию о задержках поездов - можно найти по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Взрыв боеприпасов

Главное управление коммуникаций ВСУ сообщило РБК-Украина, что 13 сентября после 23:30 на перегоне в Киевской области произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.

В результате взрыва личный состав не пострадал, но движение по железной дороге было остановлено, три вагона - отцеплены.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Причину чрезвычайной ситуации установит расследование и служебная проверка.

