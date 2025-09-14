Є скасування та затримки: УЗ заявила про значні перебої у графіку після вибухів на Київщині
"Укрзалізниця" попередила про значні зміни у графіку курсування потягів у неділю, 14 вересня.
РБК-Україна розповідає, які потяги наразі затримуються, а які було скасовано.
Головне:
- затримуються міжнародні рейси;
- скасовано низку приміських потягів;
- на деяких маршрутах змінено графік.
Аварія на залізниці
Близько 01:30 в "Укрзалізниці" попередили, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - було сказано у повідомленні.
А вже через деякий час Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що у регіоні дійсно лунали вибухи. Однак за даними КОВА, вибухи, що чули місцеві, не повʼязані з повітряною атакою ворога.
"На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - повідомили у КОВА.
Зміна маршрутів
За даними "Укрзалізниці", наразі поїзди козятинського та бердичівського напрямку прямуватимуть через Коростень, а фастівський напрямок - в обʼїзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Через пошкодження інфраструктури внаслідок надзвичайної ситуації зранку можливі ускладнення руху приміських поїздів Київщини.
Мова про ділянки Київ - Фастів, Київ - Миронівка, Київ - Коростень.
Зокрема, поїзд № 23 Київ - Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.
Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ - Кам’янець-Подільський, 141/143 Суми, Чернігів - Рахів та 21/103 Краматорськ, Харків - Львів.
Поїзд №73 Харків - Перемишль також вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Поїзд буде пришвидшено, втім очікувана затримка - не менше 4 годин.
До відома пасажирів цього рейсу, які поїхали з місця події автобусним трансфером до Києва або ж самостійно: поїзд вирушив зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. У випадку, якщо ви не змогли здійснити посадку на цей рейс із будь-яких причин, "Укрзалізниця" готова прийняти пасажирів із квитками на поїзд №73 на будь-який інший поїзд у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну квитків.
Затримка потягів
Також було організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.
Цієї доби призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:
- №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) - Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40)
- №6102 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20)
- №6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00)
- №6106 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50)
- №6109 Київ-Пас (прим) - Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35)
- №6110 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15)
- №6113 Київ-Пас (прим) - Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00)
- №6112 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40)
Скасування потягів
Цієї доби також скасовано низку приміських на регіональних рейсів Київщини:
- №6001, №6005, №6007 Київ - Фастів
- №6003 Київ - Козятин
- №6009, №6702 Київ – Миронівка
- №6041 Київ - Васильків-Центр
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів - Київ
- №6540 Фастів - Святошин
- №6042 та №6046 Васильків-Центр - Київ
- №6906 Київ - Ніжин
- №6917 Ніжин - Київ
- №6235 Миронівка - Фастів
Обмежено маршрути:
- №895 Конотоп - Фастів матиме маршрут Конотоп - Київ
- №892 Фастів - Славутич матиме маршрут Київ-Славутич
- №6004 та №6006 Фастів - Київ матимуть маршрут Фастів - Мотовилівка
Вибухи на Київщині
Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась.