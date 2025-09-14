ua en ru
Є скасування та затримки: УЗ заявила про значні перебої у графіку після вибухів на Київщині

Неділя 14 вересня 2025 05:00
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" попередила про значні зміни у графіку курсування потягів у неділю, 14 вересня.

РБК-Україна розповідає, які потяги наразі затримуються, а які було скасовано.

Головне:

  • затримуються міжнародні рейси;
  • скасовано низку приміських потягів;
  • на деяких маршрутах змінено графік.

Аварія на залізниці

Близько 01:30 в "Укрзалізниці" попередили, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - було сказано у повідомленні.

А вже через деякий час Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що у регіоні дійсно лунали вибухи. Однак за даними КОВА, вибухи, що чули місцеві, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

"На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - повідомили у КОВА.

Зміна маршрутів

За даними "Укрзалізниці", наразі поїзди козятинського та бердичівського напрямку прямуватимуть через Коростень, а фастівський напрямок - в обʼїзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Через пошкодження інфраструктури внаслідок надзвичайної ситуації зранку можливі ускладнення руху приміських поїздів Київщини.

Мова про ділянки Київ - Фастів, Київ - Миронівка, Київ - Коростень.

Зокрема, поїзд № 23 Київ - Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.

Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ - Кам’янець-Подільський, 141/143 Суми, Чернігів - Рахів та 21/103 Краматорськ, Харків - Львів.

Поїзд №73 Харків - Перемишль також вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Поїзд буде пришвидшено, втім очікувана затримка - не менше 4 годин.

До відома пасажирів цього рейсу, які поїхали з місця події автобусним трансфером до Києва або ж самостійно: поїзд вирушив зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. У випадку, якщо ви не змогли здійснити посадку на цей рейс із будь-яких причин, "Укрзалізниця" готова прийняти пасажирів із квитками на поїзд №73 на будь-який інший поїзд у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну квитків.

Затримка потягів

Також було організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.

Цієї доби призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

  • №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) - Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40)
  • №6102 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20)
  • №6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00)
  • №6106 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50)
  • №6109 Київ-Пас (прим) - Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35)
  • №6110 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15)
  • №6113 Київ-Пас (прим) - Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00)
  • №6112 Боярка - Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40)

Скасування потягів

Цієї доби також скасовано низку приміських на регіональних рейсів Київщини:

  • №6001, №6005, №6007 Київ - Фастів
  • №6003 Київ - Козятин
  • №6009, №6702 Київ – Миронівка
  • №6041 Київ - Васильків-Центр
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів - Київ
  • №6540 Фастів - Святошин
  • №6042 та №6046 Васильків-Центр - Київ
  • №6906 Київ - Ніжин
  • №6917 Ніжин - Київ
  • №6235 Миронівка - Фастів

Обмежено маршрути:

  • №895 Конотоп - Фастів матиме маршрут Конотоп - Київ
  • №892 Фастів - Славутич матиме маршрут Київ-Славутич
  • №6004 та №6006 Фастів - Київ матимуть маршрут Фастів - Мотовилівка

Вибухи на Київщині

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась.

Новини
