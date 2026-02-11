Снаряди для України під загрозою: чеська ініціатива зіткнулася з нестачею грошей

Ця програма допомагає Україні отримати снаряди великого калібру, щоб Сили оборони могли ефективніше протистояти Росії. До проєкту долучилися Німеччина, Данія, Нідерланди, а також чеські військові та виробники зброї.

За прогнозами НАТО у грудні минулого року, у 2025 році завдяки цій ініціативі планувалось надати 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів. Це 43% від усіх боєприпасів, що постачаються Києву, і приблизно 70% боєприпасів радянського калібру.

Обізнане джерело розповіло виданню, що на світовому ринку зараз доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро. За його словами, НАТО планує витратити 5 мільярдів євро переважно на придбання сотень тисяч артилерійських снарядів за чеською схемою.

За словами ексміністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, минулого року донори виділили близько 4,05 млрд євро на закупівлю боєприпасів в рамках ініціативи. Він зазначив, що внесок країни склав близько 3 млрд крон (123,7 млн євро).