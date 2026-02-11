Снаряды для Украины под угрозой: чешская инициатива столкнулась с нехваткой денег

Эта программа помогает Украине получить снаряды большого калибра, чтобы Силы обороны могли эффективнее противостоять России. К проекту присоединились Германия, Дания, Нидерланды, а также чешские военные и производители оружия.

По прогнозам НАТО в декабре прошлого года, в 2025 году благодаря этой инициативе планировалось предоставить 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов. Это 43% от всех боеприпасов, поставляемых Киеву, и примерно 70% боеприпасов советского калибра.

Осведомленный источник рассказал изданию, что на мировом рынке сейчас доступны боеприпасы на сумму 16 миллиардов евро. По его словам, НАТО планирует потратить 5 миллиардов евро преимущественно на приобретение сотен тысяч артиллерийских снарядов по чешской схеме.

По словам экс-министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, в прошлом году доноры выделили около 4,05 млрд евро на закупку боеприпасов в рамках инициативы. Он отметил, что вклад страны составил около 3 млрд крон (123,7 млн евро).