СН собрала подписи за отставку Разумкова, а в Грузии готовят протесты за свободу Саакашвили: новости за 3 октября

"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова, грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Михаила Саакашвили, появились данные утечки финансовых отчетов Pandora papers. Подробнее о том, что произошло на выходных, 2-3 октября, - в материале РБК-Украина.

Фракция СН решила в понедельник начать процедуру отставки Разумкова

Члены фракции "Слуга народа" собрали достаточное количество подписей для отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва запланирована на понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Во время заседания фракции "Слуга народа", депутаты подняли вопрос касаемо отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. "Путем голосования депутатами фракции было принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной рады Украины с занимаемой должности", - сообщает пресс-секретарь "Слуги народа".

В порту Бангладеш на сухогрузе умерли двое украинских моряков

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, скончались двое украинских моряков. Причины их гибели пока неизвестны. Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие.

Погибшие моряки не имели никаких симптомов COVID-19. Расследование инцидента продолжается.

Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Саакашвили

Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Михаила Саакашвили. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия обратился к своим сторонникам с призывом выйти на митинг.

"Свободу Мише!", - написал политик на своей странице в facebook. Сообщение поддержало большое количество поклонников грузинского оппозиционера Митинг планируется провести в замке Рустави в понедельник, 4 октября, в 15:00.

В Чернигове нашли мертвым полицейского, еще одного - без сознания

В Чернигове ночью шесть молодых людей жестоко избили двух полицейских, один из которых скончался. Второй "коп" находится в реанимации. Происшествие произошло на улице Независимости.

По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие. Второй правоохранитель находился рядом с убитым без сознания, его госпитализировали. Известно, что силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.

Офисы сына Алиева, замок Бабиша и тайные активы окружения Путина: что показала утечка Pandora papers

Офшорные состояния премьер-министров, членов королевской семьи и миллиардеров выявили в новой масштабной утечке финансовых отчетов о налоговых убежищах. Файлы, получившие название Pandora papers, показывают нынешних или бывших мировых лидеров и других государственных чиновников по всему миру, которые владели активами в налоговых убежищах или через них.

Подробнее о том, что показала утечка - читайте в материале РБК-Украина.

В Харькове больница в первый же день полностью заполнилась зараженными COVID: "медики валятся с ног"

В Харькове снова открылся для лечения пациентов с COVID-19 Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения или, как его называют "чернобыльская" больница. В частности, в первый же день работы он полностью заполнился тяжелыми больными, нуждающимися в кислороде. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

Так, она рассказала, что за сутки больница приняла 141 человека с коронавирусом. "Врачи, медсестры, санитары к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", – написала Омельяненко.

Битва за трон. "Динамо" сыграло с "Шахтером" вничью и сохранило первое место в УПЛ

В 10-м туре украинской Премьер-лиги в центральном матче первого круга киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером" - 0:0. Такой результат позволил киевлянам сохранить первое место в турнирной таблице, "горняки" - вторые.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Заморозки не покидают Украину: синоптики назвали новые даты

УкрГидрометцентр опубликовал новые даты заморозков в Украине. Температура воздуха ночью опустится в большинстве областей.

Заморозки прогнозируют: