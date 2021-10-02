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В Чернигове нашли мертвым полицейского, еще одного - без сознания

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Чернигов, Суббота 02 октября 2021 14:59
В Чернигове нашли мертвым полицейского, еще одного - без сознания Фото: в Чернигове нашли мертвым полицейского (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Сheline.

По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.

Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один мужчина - также правоохранитель, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Известно, что силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.

В правоохранительных органах пока не предоставляют никакой информации об инциденте.

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Чернигов
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