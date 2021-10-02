В Чернигове нашли мертвым полицейского, еще одного - без сознания
Фото: в Чернигове нашли мертвым полицейского (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Сheline.
По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.
Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один мужчина - также правоохранитель, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.
Известно, что силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.
В правоохранительных органах пока не предоставляют никакой информации об инциденте.