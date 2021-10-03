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Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Саакашвили

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Тбилиси, Воскресенье 03 октября 2021 23:34
Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Саакашвили Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Грузинская оппозиция организовывает протесты за свободу Михаила Саакашвили. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия обратился к своим сторонникам с призывом выйти на митинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ники Мелии.

"Свободу Мише!", - написал политик на своей странице.

Сообщение поддержало большое количество поклонников грузинского оппозиционера

Митинг планируется провести в замке Рустави завтра, 4 октября, в 15:00.

Ранее мы писали, что в Грузии владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинения.

Также мы писали, что в Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота.

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Михаил Саакашвили
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