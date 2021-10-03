Офисы сына Алиева, замок Бабиша и тайные активы окружения Путина: что показала утечка Pandora papers

Офшорные состояния премьер-министров, членов королевской семьи и миллиардеров выявили в новой масштабной утечке финансовых отчетов о налоговых убежищах. Файлы, получившие название Pandora papers, показывают нынешних или бывших мировых лидеров и других государственных чиновников по всему миру, которые владели активами в налоговых убежищах или через них.

Подробнее о том, что показала утечка - читайте в материале РБК-Украина .

Король Иордании Абдалла II

Согласно документам, монарх купил три особняка на берегу моря в Малибу на общую сумму 68 млн долларов через оффшорные компании во время "арабской весны".

За два десятилетия правления король приобрел 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)

Семья Алиевых в последние годы продала недвижимость в Британии на сумму около 400 млн фунтов стерлингов (около 540 млн долларов). Один из их объектов был продан во Владения короны (Crown Estate), которая сейчас выясняет, как она смогла заплатить 67 млн фунтов стерлингов (около 90,5 млн долларов) компании, которая действовала как прикрытие для семьи, управляющей Азербайджаном, которую регулярно обвиняют в коррупции.

Кроме того, президентская семья приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании, включая офисное здание за 33 млн фунтов (около 44 млн долларов) для 11-летнего сына президента Гейдара.

Здание в самом дорогом лондонском районе Мэйфэр было куплено компанией Mallnick Holdings, которая принадлежала семье президента Ильхама Алиева с 2009 года. Через месяц право собственности переоформили на Гейдара.

Отметим, что сыну Алиеву уже 24 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в 2009 году использовал оффшорную инвестиционную компанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов.

Президент Кипра Никос Анастасиадис

Основанная президентом Кипра юридическая фирма была обвинена в сокрытии активов скандального российского миллиардера за подставными владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра говорит, что перестал принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.

Президент РФ Владимир Путин

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)

Российский президент Владимир Путин не фигурирует в досье по имени. Но в них фигурируют многочисленные близкие соратники, включая его лучшего друга детства - покойного Петра Колбина, которого критики называют "кошельком" для богатства Путина, а также женщина, с которой у российского лидера якобы когда-то были романтические отношения.

Бывший премьер Британии Тони Блэр

Согласно документам, Тони Блэр его жена смогли стать владельцами здания стоимостью 8,8 млн долларов, купив оффшорную компанию недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бин Рашида аль-Заяни.

Купив акции компании, Блэр и его жена Шери смогли избежать уплаты налогов на недвижимость на общую сумму 400 тысяч долларов.

Президент Кении Ухуру Кениата

Утечка данных показала, что Кеньятта и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены семьи, включая трех братьев и сестер, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов.

Принцесса Марокко Лалла Сальма

Секретные документы разоблачили марокканскую принцессу как владелицу подставной компании, которая купила дом за 11 млн долларов в престижном Лондоне, недалеко от Кенсингтонского дворца. Сальма совершила покупку на средства "марокканской королевской семьи", согласно просочившимся документам, в которых ее род деятельности указан как "принцесса".