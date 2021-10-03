ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В порту Бангладеш на сухогрузе умерли двое украинских моряков

Новина українською →
Бангладеш, Воскресенье 03 октября 2021 15:40
В порту Бангладеш на сухогрузе умерли двое украинских моряков Фото: в порту Бангладеш умерли двое украинских моряков на сухогрузе (denizhaber)
Автор: Анастасия Рокитна

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, скончались двое украинских моряков. Причины их гибели пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deniz Haber.

Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие.

"30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", - говорится в сообщении.

Погибшие моряки не имели никаких симптомов COVID-19. Расследование инцидента продолжается.

Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бангладеш
NEWS
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо