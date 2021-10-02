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Фракция СН решила в понедельник начать процедуру отставки Разумкова

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Киев, Суббота 02 октября 2021 22:35
Фракция СН решила в понедельник начать процедуру отставки Разумкова Фото: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Члены фракции "Слуга народа" собрали достаточное количество подписей для отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва запланирована на понедельник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Во время заседания фракции "Слуга народа", депутаты подняли вопрос касаемо отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова.

"Путем голосования депутатами фракции было принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной рады Украины с занимаемой должности", - сообщает пресс-секретарь "Слуги народа".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что, по мнению президента Украины, вопрос отставки Разумкова является внутрифракционным.

В частности, РБК-Украина писало о том, что народные депутаты "Слуги народа" начали собирать подписи об отставке главы Верховной Рады.

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