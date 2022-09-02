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Смог в Киеве: в КГГА рассказали о состоянии воздуха

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Киев, Пятница 02 сентября 2022 15:50
Смог в Киеве: в КГГА рассказали о состоянии воздуха Фото: в Киеве нормализовалось качество воздуха (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве нормализовалось качество воздуха. Сейчас в столице фиксируют низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 15:30 наблюдается низкий уровень загрязненности", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной задымления.

Накануне спасателям удалось ликвидировать четыре возгорания торфяников однако еще два продолжали гореть.

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