Смог в Киеве: в КГГА рассказали о состоянии воздуха

В Киеве нормализовалось качество воздуха. Сейчас в столице фиксируют низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 15:30 наблюдается низкий уровень загрязненности", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной задымления.

Накануне спасателям удалось ликвидировать четыре возгорания торфяников однако еще два продолжали гореть.

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