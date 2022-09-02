ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников, тушат еще два

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 02:48
В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников, тушат еще два Фото: В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников (ГСЧС)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области 1 сентября удалось ликвидировать четыре очага возгорания торфяников. Сейчас продолжается тушение еще двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что пламя ликвидировали в:

  • с. Здвижевка Бучанского района-на площади 0,2 га;
  • с. Шибеное Бучанского района-на площади 0,3 га;
  • с. Стоянка Бучанского района-на площади 0,7 га;
  • с. Феневичи Вышгородского района-на площади 0,003 га.

"Продолжается тушение 2 очагов: с. Сосновка Вышгородского района и С. Михайловская-Рубежовка Бучанского района", - добавили спасатели.

В ГСЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

Напомним, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Пожар
NEWS
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма