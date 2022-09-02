В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников, тушат еще два
Фото: В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников (ГСЧС)
В Киевской области 1 сентября удалось ликвидировать четыре очага возгорания торфяников. Сейчас продолжается тушение еще двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что пламя ликвидировали в:
- с. Здвижевка Бучанского района-на площади 0,2 га;
- с. Шибеное Бучанского района-на площади 0,3 га;
- с. Стоянка Бучанского района-на площади 0,7 га;
- с. Феневичи Вышгородского района-на площади 0,003 га.
"Продолжается тушение 2 очагов: с. Сосновка Вышгородского района и С. Михайловская-Рубежовка Бучанского района", - добавили спасатели.
В ГСЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.
Напомним, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.
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