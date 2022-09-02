Смог у Києві: у КМДА розповіли про стан повітря
Фото: у Києві нормалізувалася якість повітря (Getty Images)
У Києві нормалізувалася якість повітря. Наразі у столиці фіксують низький рівень забрудненості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 15:30 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, вчора у декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною задимлення.
Напередодні рятувальникам вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.
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