Смог у Києві: у КМДА розповіли про стан повітря

У Києві нормалізувалася якість повітря. Наразі у столиці фіксують низький рівень забрудненості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 15:30 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною задимлення.

Напередодні рятувальникам вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.

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