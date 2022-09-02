Киев снова накрыл едкий смог
В пятницу, 2 сентября, Киев накрыл смог и значительно ухудшилось качество воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным мониторинга Индекса качества воздуха столицы, в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах ухудшилось качество воздуха. При этом на Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".
Причиной загрязнения воздуха в Киеве пожары торфяников к северо-западу от Киева и смена ветра в сторону столицы.
В ГСЧС сообщили, что сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха.
"Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 ячейки торфяного пожара.
Эта ситуация усугубляется сезонным явлением - метеорологической дымкой", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям столицы:
- закрыть окна дома;
- не выходить лишний раз на улицу;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, вчера в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной смога.
Спасателям накануне удалось ликвидировать четыре возгорания торфяников, однако еще два продолжали гореть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.