Смертоносний удар по автобусу під Херсоном: подробиці атаки РФ

"Це був звичайний ранок, який росіяни перетворили на трагедію. Люди їхали у справах. Раптом - вибух. російські терористи свідомо вдарили з дрона по автобусу у передмісті Херсона", - зауважив глава ОВА.

Прокудін зазначив, що в результаті ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років.Відповідні служби наразі встановлюють особи загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Поранення дістали шістнадцятеро пасажирів: 10 жінок та 6 чоловіків. Наймолодшому з них 23 роки, найстаршому - 83", - повідомив глава ОВА.

За його даними, одного тяжкотравмованого бригада "швидкої" евакуювала до сусідньої області з відкритою черепно-мозковою травмою та пораненням голови.

Відомо також, що ще четверо пасажирів, дістали важкі поранення життєво важливих органів й нині перебувають у реанімації. Трьох - прооперували та стабілізували їхній стан, за життя одного - лікарі досі борються.

Ще чотирьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями.

Сімох постраждалих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них - контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення.