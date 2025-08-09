Смертоносний удар по автобусу під Херсоном: подробиці атаки РФ

Вранці 9 серпня російський дрон атакував пасажирський автобус у передмісті Херсона. Серед постраждалих - жінки та чоловіки віком від 23 до 83 років, кілька з них у реанімації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Це був звичайний ранок, який росіяни перетворили на трагедію. Люди їхали у справах. Раптом - вибух. російські терористи свідомо вдарили з дрона по автобусу у передмісті Херсона", - зауважив глава ОВА.
Прокудін зазначив, що в результаті ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років.Відповідні служби наразі встановлюють особи загиблих.
"Мої співчуття рідним і близьким. Поранення дістали шістнадцятеро пасажирів: 10 жінок та 6 чоловіків. Наймолодшому з них 23 роки, найстаршому - 83", - повідомив глава ОВА.
За його даними, одного тяжкотравмованого бригада "швидкої" евакуювала до сусідньої області з відкритою черепно-мозковою травмою та пораненням голови.
Відомо також, що ще четверо пасажирів, дістали важкі поранення життєво важливих органів й нині перебувають у реанімації. Трьох - прооперували та стабілізували їхній стан, за життя одного - лікарі досі борються.
Ще чотирьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями.
Сімох постраждалих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них - контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення.
Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.
Серед постраждалих є троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.
Зауважимо, що раніше сьогодні правоохоронці вже показали перші хвилини після цинічного удару ворога.