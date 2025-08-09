З'явилося відео перших хвилин після смертоносного удару по автобусу під Херсоном

Фото: поліція показала перші хвилини після удару по автобусу під Херсоном (Getty Images)

Російські дрони атакували автобус під Херсоном 9 серпня. Правоохоронці показали перші хвилини після цинічного удару ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

Як зазначається, дрон-камікадзе влучив у транспорт, сповнений пасажирів. 16 людей дістали поранення, двоє осіб загинули на місці. "Ми прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", - повідомили поліцейські. Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона - троє працівників поліції отримали контузії.

