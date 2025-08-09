ua en ru
Смертоносный удар по автобусу под Херсоном: подробности атаки РФ

Херсонская область, Суббота 09 августа 2025 17:38
Смертоносный удар по автобусу под Херсоном: подробности атаки РФ Фото: россияне ударили по автобумсу под Херсоном (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Утром 9 августа российский дрон атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона. Среди пострадавших - женщины и мужчины в возрасте от 23 до 83 лет, несколько из них в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Это было обычное утро, которое россияне превратили в трагедию. Люди ехали по делам. Вдруг - взрыв. Российские террористы сознательно ударили с дрона по автобусу в пригороде Херсона", - отметил глава ОВА.

Прокудин отметил, что в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет. соответствующие службы сейчас устанавливают личности погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Ранения получили шестнадцать пассажиров: 10 женщин и 6 мужчин. Самому младшему из них 23 года, самому старшему - 83", - сообщил глава ОГА.

По его данным, одного тяжелотравмированного бригада "скорой" эвакуировала в соседнюю область с открытой черепно-мозговой травмой и ранением головы.

Известно также, что еще четверо пассажиров, получили тяжелые ранения жизненно важных органов и сейчас находятся в реанимации. Трех - прооперировали и стабилизировали их состояние, за жизнь одного - врачи до сих пор борются.

Еще четырех пострадавших госпитализировали в среднем состоянии тяжести с переломами костей и осколочными ранениями.

Семерых пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. У них - контузии и множественные непроникающие осколочные ранения.

Удар по автобусу

Напомним, утром 9 августа российские оккупанты ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин, а еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших есть трое правоохранителей, поскольку они попали под повторный удар врага. Как писало РБК-Украина, во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.

Заметим, что ранее сегодня правоохранители уже показали первые минуты после циничного удара врага.

