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Смертність зростає. Росіяни посилюють кризу на окупованих територіях, - ЦНС

Неділя 14 січня 2024 15:40
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Смертність зростає. Росіяни посилюють кризу на окупованих територіях, - ЦНС Фото: Смертність серед цивільних зростає. Росіяни посилюють кризу на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В окупації діє розпорядження щодо пріоритетного медичного обслуговування російських військових. Через це зростає смертність серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Через брак кадрів ворог продовжує на ротаційній основі завозити медичні бригади на тимчасово окуповані території. Наприклад, до Запорізької області прибули медики з Карелії. Зокрема працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні. В лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - пише пресслужба.

Кризова ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу, а цивільних, які страждають від гемофілії, можуть просто відправити помирати додому.

Крім того, у грудні повідомлялося, що окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі були змушені сидіти у холоді у морозну погоду.

Також росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом. Через дефіцит місць для лікування великої кількості ранених окупантів, загарбники продовжують розгортати військові шпиталі в цивільних приміщеннях.

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