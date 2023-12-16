Частина Маріуполя досі без опалення через росіян, - спротив
Російські окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі змушені сидіти у холоді у морозну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву у Telegram.
"Окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами", - йдеться у повідомленні.
Будинки, які вціліли внаслідок російського вторгнення, у середині грудня не можуть підключити до системи опалення.
"Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується", - додає ЦНС.
Ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів. Так, у місті підірвали авто з російським офіцером кавказьких підрозділів.
Також в ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали вибухи. За попередніми даними, у місті був "приліт" у районі бетонного заводу.
Відомо, що російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
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