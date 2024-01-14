Смертность растет. Россияне усугубляют кризис на оккупированных территориях, - ЦНС

В оккупации действует распоряжение о приоритетном медицинском обслуживании российских военных. Из-за этого растет смертность среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Центра национального сопротивления ".

Из-за нехватки кадров враг продолжает на ротационной основе завозить медицинские бригады на временно оккупированные территории. Например, в Запорожскую область прибыли медики из Карелии. В частности работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты.

В то же время качество и доступность медицинских услуг для гражданских остается на критически низком уровне. В больницах действует распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - пишет пресс-служба.

Кризисная ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Украины обостряется гуманитарный кризис. Сохраняется дефицит лекарств и медицинского персонала, а гражданских, страдающих гемофилией, могут просто отправить умирать домой.

Кроме того, в декабре сообщалось, что оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены были сидеть в холоде в морозную погоду.

Также россияне продолжают пренебрегать международным правом. Из-за дефицита мест для лечения большого количества раненых оккупантов, захватчики продолжают разворачивать военные госпитали в гражданских помещениях.