Окупанти збільшують мережу військових шпиталів на цивільних об'єктах, - ЦНС
Росіяни продовжують розгортати шпиталі для лікування окупантів у цивільних об’єктах тимчасово окупованих територій. Тим самим загарбники вкотре порушують міжнародне право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Зокрема, на окупованих територіях півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення Кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та "волонтери" з РФ", - інформують в ЦНС.
Крім того, на даних об’єктах росіяни зберігають техніку.
Водночас загарбники ігнорують той факт, що ці об'єкти є цивільними й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.
Ситуація з медичною допомогою на окупованих територіях
Зауважимо, що на тимчасово окупованій території України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу.
Крім того, росіяни не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Зокрема, терористи влаштували "російську рулетку" в медичній сфері. На тимчасово окупованих територіях України був зафіксований спалах епідемії коронавірусу. У зв'язку із цим окупанти вводили хворим вакцину виробництва РФ, від якої ті масово помирали.
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