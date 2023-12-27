Окупанти збільшують мережу військових шпиталів на цивільних об'єктах, - ЦНС

Росіяни продовжують розгортати шпиталі для лікування окупантів у цивільних об’єктах тимчасово окупованих територій. Тим самим загарбники вкотре порушують міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Зокрема, на окупованих територіях півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення Кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та "волонтери" з РФ", - інформують в ЦНС.

Крім того, на даних об’єктах росіяни зберігають техніку.

Водночас загарбники ігнорують той факт, що ці об'єкти є цивільними й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.