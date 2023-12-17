ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не вистачає більше 3 тисяч лікарів. В окупації загострюється гуманітарна криза, - ЦНС

Неділя 17 грудня 2023 15:06
UA EN RU
Не вистачає більше 3 тисяч лікарів. В окупації загострюється гуманітарна криза, - ЦНС Фото: Не вистачає більше 3 тисяч лікарів. В окупації загострюється гуманітарна криза (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ", - пише пресслужба.

Російські терористи вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги. Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.

"За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", - додали в "Центрі національного спротиву".

Примусова "паспортизація" в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема у своїх методах з примусової "паспортизації" окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Також нещодавно терористи придумали нову "схему" - пропонують виплатити по 10 тисяч рублів за відмову від українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет