Не вистачає більше 3 тисяч лікарів. В окупації загострюється гуманітарна криза, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву ".

"За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ", - пише пресслужба.

Російські терористи вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги. Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.

"За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", - додали в "Центрі національного спротиву".

Примусова "паспортизація" в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема у своїх методах з примусової "паспортизації" окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Також нещодавно терористи придумали нову "схему" - пропонують виплатити по 10 тисяч рублів за відмову від українського громадянства.