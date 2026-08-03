Смертник атакував мітинг проти бойовиків у Пакистані, є щонайменше 14 загиблих

Смертник атакував мітинг проти бойовиків на північному заході Пакистану - загинули щонайменше 14 людей, переважно цивільні та поліцейські, ще понад два десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Де і за яких обставин стався теракт

Атака сталась у неділю в місті Кабал, розташованому в долині Сват провінції Хайбер-Пахтунхва. За словами начальника поліції округу Омара Хана, демонстранти зібрались поблизу поліцейської дільниці, скандуючи гасла проти бойовиків та вимагаючи миру.

За словами очевидців, незадовго до вибуху промовці на мітингу заявляли, що забезпечення безпеки та боротьба з бойовиками - обовʼязок держави, і звинувачували владу в нерішучості. Серед загиблих - щонайменше девʼятеро цивільних та пʼятеро поліцейських.

Реакція влади Пакистану

Президент Асіф Алі Зардарі та прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф засудили теракт, висловивши глибокий смуток через загибель людей. Вони передали співчуття родинам загиблих, побажали одужання пораненим і доручили владі забезпечити їм найкраще медичне лікування. Обидва також заявили, що боротьба Пакистану проти тероризму триватиме, доки його не викорінять.

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві теж засудив атаку, висловивши співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання пораненим.

Чому саме долина Сват

Долина Сват колись була оплотом ісламістських бойовиків, які запровадили сувору версію шаріату, доки пакистанська армія не провела масштабну операцію у 2007 році, витіснивши їх та відновивши контроль уряду.

Однак останніми місяцями бойовики знову зʼявились у долині, посиливши побоювання, що пакистанські таліби намагаються повернути собі плацдарм у регіоні. У відповідь місцеві мешканці неодноразово влаштовували мітинги проти талібів.

На кого падає підозра

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт, однак підозра, ймовірно, впаде на пакистанський рух Талібан, відомий як Техрік-е-Талібан Пакистан (ТТП). Це угруповання формально окреме від афганських талібів, але є їхнім союзником - багато лідерів і бійців ТТП знайшли прихисток в Афганістані відтоді, як таліби повернулись до влади там у 2021 році.

Пакистан давно звинувачує афганський уряд талібів у переховуванні бойовиків ТТП - Кабул це заперечує.

Масштаб насильства в Пакистані

Останніми роками країна переживає сплеск атак бойовиків, спрямованих насамперед проти поліції та силовиків. У пʼятницю речник пакистанської армії Ахмад Шаріф Чаудрі повідомив, що з січня в країні зафіксували 3145 "терористичних інцидентів". За його словами, з січня знищено 2084 бойовики, тоді як загинули 819 пакистанців, включно з військовими, поліцейськими та цивільними.

Чаудрі також повідомив, що бойовики з Афганістану здійснили 28 атак смертників у Пакистані з січня, стверджуючи, що більшість із них скоїли громадяни Афганістану чи особи, повʼязані з афганськими силовиками. За його словами, ТТП та інші угруповання здійснюють атаки всередині Пакистану за підтримки афганського уряду талібів, і Пакистан продовжуватиме боротьбу проти ТТП та його інфраструктури підтримки.