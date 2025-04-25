За крок від війни? Що відбувається між Індією та Пакистаном

Між Індією та Пакистаном спалахнув серйозний конфлікт після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір. Країни, які володіють ядерними арсеналами, пригрозили одна одній війною, а на кордоні між ними вже сталися перші сутички.

РБК-Україна у матеріалі нижче розповідає, що відбувається між Індією та Пакистаном та до чого тут регіон Кашмір.

Що сталося між Індією та Пакистаном

Цієї середи, 23 квітня, в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Напад став найкривавішим за останні роки, адже від рук бойовиків загинуло понад 20 людей.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір", яке було невдоволене розселенням в регіоні "чужаків", що спричинило "демографічні зміни". За останні два роки майже 84 000 немісцевих мешканців Індії отримали право на проживання на в Кашмірі. Бойовики на своїх сторінках у соцмережах також погрожували насильством тим, хто буде намагатися "незаконно оселитися" в регіоні.

Індійська влада звинуватила в нападі "пакистанських бойовиків", які, за їхніми словами, діють під прикриттям Ісламабада. Пакистан заперечив причетність до теракту та назвав інцидент "повстанням місцевих".

Фото: між Індією та Пакистаном спалахнув конфлікт (Getty Images)

Проте вже наступного дня Індія ухвалила цілу низку рішень проти Пакистану: закрила прикордонний перехід у регіоні Кашмір, анулювала видані візи та обмежила видачу нових, а також видворила пакистанських дипломатів.

Кульмінацією став вихід з 60-річного Договору про води Інду, який гарантував безперешкодний потік води до Пакистану з головних джерел: річок Інд, Джелам та Чинаб.

Крім того, влада Індії заявила, що може скасувати угоду про припинення вогню, укладену з Пакистаном у 2021 році. Якщо напади не припиняться, Нью-Делі залишає за собою право діяти без обмежень, попередив міністр оборони Індії.

Ісламабад у відповідь на дії Індії також закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав дипломатів, дав 48 годин всім громадянам Індії на виїзд з Пакистану, а також закрив повітряний простір для літаків всіх індійських авіакомпаній.

Крім того, Пакистан висунув Індії ультиматум щодо води, фактично пригрозивши війною. Паралельно з цим пакистанську армію почали приводити у повну бойову готовність.

"Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою", - наголосили в Ісламабаді.

Ситуація на кордоні Індії та Пакистану різко загострилася сьогодні, 25 квітня. Індійський телеканал News18 повідомив про перестрілку між військовими Індії та Пакистану на лінії контролю в регіоні Кашмір.

Що таке регіон Кашмір і чому в Індії та Пакистану конфлікт через нього

Кашмір - спірний регіон на північному заході Індії, який понад 70 років залишається джерелом напруги між двома ядерними державами. Після здобуття незалежності від Британської імперії у 1947 році, Кашмір став об’єктом територіальної суперечки. Індія контролює близько 55% території регіону, Пакистан - приблизно 35%, решта - під контролем Китаю.

Фото: Індії та Пакистан мають територіальну суперечку через Кашмір (Getty Images)

За ці роки Індія й Пакистан тричі воювали, дві з цих війн - саме через Кашмір. Індія вважає Кашмір невіддільною частиною своєї території. Ісламабад наполягає, що мусульманське населення регіону має право на самовизначення або приєднання до Пакистану.

У 2019 році Індія скасувала особливий статус Кашміру, що викликало глибоку кризу у відносинах з Пакистаном і спричинило спалах протестів та періодичні збройні сутички та обстріли. Конфлікт тривав до 2021 року, поки між Нью-Делі та Ісламабадом не була укладена угода про припинення вогню.

Чи може між Індією та Пакистаном спалахнути війна

Індія та Пакистан вже встигли обмінятися доволі серйозними погрозами щодо військових дій. Обидві країни володіють ядерними арсеналами, тому будь-який конфлікт між ними може загрожувати ядерною війною в регіоні.

Фото: Індія та Пакистан мають ядерну зброю (Getty Images)

Експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська вважає, що Нью-Делі та Ісламабад все ж будуть утримуватися від застосування ядерного озброєння у своїх конфліктах. Як сказала вона в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, у доктрині Індії не передбачено застосування ядерної зброї першими.

"На мій погляд, все ж таки між країнами буде ввімкнено режим певного стримування і розуміння наслідків, який, я сподіваюся, не призведе до великого конфлікту, а принаймні закінчиться таким загостренням, яке потім вляжеться. І, якщо є можливість, сторони знову повернуться до того статусу-кво, якого вони дотримувалися", - вважає Бутирська.

Проте в цьому конфлікті може з’явитися і третій гравець. На бік Пакистану може стати Китай, у якого теж натягнуті відносини з Індією та власні територіальні претензії на Кашмір. До того ж між ними у минулому вже ставалися прикордонні сутички.

Світова напруга досягає піку на тлі повномасштабної війни Росії проти України в Європі та конфлікту між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході, а війна між двома ядерними державами, чиє сумарне населення перевищує 1,5 млрд осіб, виведе загальносвітову ескалацію на ще вищий, захмарний рівень. Але поки лишається обгрунтована надія на те, що поточне загострення між Нью-Делі та Ісламабадом закінчиться "грою м’язами" - як це вже бувало у минулому.