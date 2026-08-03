Смертник атаковал митинг против боевиков в Пакистане, есть по меньшей мере 14 погибших

Смертник атаковал митинг против боевиков на северо-западе Пакистана - погибли по меньшей мере 14 человек, преимущественно гражданские и полицейские, еще более двух десятков получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Где и при каких обстоятельствах произошел теракт

Атака произошла в воскресенье в городе Кабале, расположенном в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. По словам начальника полиции округа Омара Хана, демонстранты собрались у полицейского участка, скандируя лозунги против боевиков и требуя мира.

По словам очевидцев, незадолго до взрыва выступающие на митинге заявляли, что обеспечение безопасности и борьба с боевиками – обязанность государства, и обвиняли власть в нерешительности. Среди погибших - по меньшей мере девять гражданских и пятеро полицейских.

Реакция властей Пакистана

Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф осудили теракт, выразив глубокую грусть из-за гибели людей. Они передали соболезнования семьям погибших, пожелали выздоровления раненым и поручили властям обеспечить им лучшее медицинское лечение. Оба также заявили, что борьба Пакистана против терроризма будет продолжаться, пока его не искоренят.

Министр внутренних дел Мохсин Накви тоже осудил атаку, выразив соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Почему именно долина Сват

Долина Сват когда-то была оплотом исламистских боевиков, введших строгую версию шариата, пока пакистанская армия не провела масштабную операцию в 2007 году, вытеснив их и возобновив контроль правительства.

Однако в последние месяцы боевики снова появились в долине, усилив опасения, что пакистанские талибы пытаются вернуть себе плацдарм в регионе. В ответ местные жители неоднократно устраивали митинги против талибов.

На кого падает подозрение

Никакая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, однако подозрение, вероятно, упадет на пакистанское движение Талибан, известное как Техрик-э-Талибан Пакистан (ТТП). Эта группировка формально отделена от афганских талибов, но является их союзником - многие лидеры и бойцы ТТП нашли убежище в Афганистане с тех пор, как талибы вернулись к власти там в 2021 году.

Пакистан давно обвиняет афганское правительство талибов в укрывательстве боевиков ТТП - Кабул это отрицает.

Масштаб насилия в Пакистане

В последние годы страна переживает всплеск атак боевиков, направленных, прежде всего, против полиции и силовиков. В пятницу представитель пакистанской армии Ахмад Шариф Чаудри сообщил, что с января в стране зафиксировали 3145 "террористических инцидентов". По его словам, с января уничтожены 2084 боевика, тогда как погибли 819 пакистанцев, включая военных, полицейских и гражданских.

Чаудри также сообщил, что боевики из Афганистана совершили 28 атак смертников в Пакистане с января, утверждая, что большинство из них совершили граждане Афганистана или лица, связанные с афганскими силовиками. По его словам, ТТП и другие группировки осуществляют атаки внутри Пакистана при поддержке афганского правительства талибов и Пакистан будет продолжать борьбу против ТТП и его инфраструктуры поддержки.