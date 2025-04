На межі війни? Що зараз відбувається між Індією та Пакистаном

Вже вчора, як пише The Times of India, Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді Пакистану за теракт у Кашмірі".

В той час, як між сторонами продовжуються перестрілки, одне з найбільших інформаційних агенцій Індії Press Trust of India повідомило, що їх влада знищила будинки членів угрупування "Лашкар-е-Тайба", ймовірно, причетних до нападу у Кашмірі.

Нагадаємо, що регіон Кашмір давно є предметом протистояння між Індією та Пакистаном та меншою мірою між Індією та Китаєм.

Нью-Делі та Ісламабад вважають регіон Кашмір своїм, хоча він поділений між ними. Конфлікт почався ще в 1947 році після здобуття незалежності обома країнами.

Відтоді між Індією та Пакистаном тричі спалахували війни, дві з яких були безпосередньо пов’язані з Кашміром. Нью-Делі вважає регіон невід’ємною частиною своєї держави, тоді як Ісламабад наполягає, що мусульманське населення регіону має право на самовизначення або приєднання до Пакистану.

Більше про те, що відбувається між Індією та Пакистаном та до чого тут регіон Кашмір - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації Press Trust of India, The Times of India, Sky News, News18, а також заяви представників урядів країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.