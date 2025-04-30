На межі війни? Що зараз відбувається між Індією та Пакистаном

Конфлікт між Індією та Пакистаном після нападу на туристів у Кашмірі продовжує стрімко загострюватись. Нью-Делі дало своїй армії "повну свободу" в ухваленні рішень, а Ісламабад каже, що має розвіддані про підготовку індійською стороною до військової операції протягом найближчих годин.

Про те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Головне:

Що сталося після нападу на туристів у Кашмірі?

Чому Індія звинуватила Пакистан у тероризмі?

Хто взяв на себе відповідальність за напад у Пахалгамі?

Чому Індія дала армії "повну свободу дій"?

У Пакистані готуються до нападу Індії?

США занепокоєні ситуацією між Індією та Пакистаном?

Причина загострення між Індією та Пакистаном

Загострення у відносинах між двома ядерними державами сталося після того, як у вівторок, 22 квітня в популярному туристичному селищі Пахалгам в Індії (Гімалайський регіон) озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах, внаслідок чого загинули понад два десятки людей.

Відповідальність за цей жорстокий напад взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір". В соціальних мережах воно висловило невдоволення тим, що в регіоні розселили понад 85 тисяч "чужинців", що, на їхню думку, спричинило "демографічні зміни".

Індійські правоохоронці заявляють, що озброєні особи, які скоїли напад, є членами пакистанського угруповання "Лашкар-е-Тайба", визнаного ООН терористичною організацією. Так, поліція опублікувала імена трьох підозрюваних бойовиків та стверджує, що двоє з них - пакистанці.

Тож наступного дня після нападу Індія, звинувативши Пакистан у підтримці терористів, вжила низку заходів. Зокрема, Нью-Делі зупинив дію 60-річного договору про розподіл води, оголосив про закриття головного сухопутного прикордонного переходу з Пакистаном, погіршив дипломатичні зв’язки і скасував візи для пакистанців. За даними ЗМІ, Індія може закрити повітряний простір для Пакистану.

Натомість Пакистан, який заперечує будь-яку причетність до нападу, попередив, що блокада розглядатиметься як "акт війни" та відповів власними контрзаходами.

Ісламабад призупинив візи для деяких громадян Індії, виславши з країни деяких індійських дипломатів і оборонних посадовців. Крім того, пакистанський Сенат одноголосно ухвалив резолюцію "проти пов’язування нападу в Пахалгамі з Пакистаном".

Перестрілки в прикордонні

Крім того, стало відомо, що між військовими Індії та Пакистану вже відбуваються перестрілки. Так, після загострення перший обмін вогнем між військами на лінії контролю в Джамму та Кашмірі стався вночі 25 квітня. За словами індійської сторони, перестрілку було ініційовано Пакистаном.

В той час, як між сторонами продовжуються перестрілки, одне з найбільших інформаційних агенцій Індії Press Trust of India повідомило, що їх влада знищила будинки членів угрупування "Лашкар-е-Тайба", ймовірно, причетних до нападу у Кашмірі.

Йдеться про те, що будинки щонайменше 10 ймовірних учасників нападу були знесені індійською владою. При цьому офіційно індійські чиновники ніяк не пов'язують підрив будинків у різних районах Кашмірської долини з нападом у Пахалгамі.

Також в соцмережах поширилися повідомлення про те, що обидві країни нібито підтягнули війська до своїх кордонів.

Прем'єр Індії дав армії "повну свободу дій"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у рішучій заяві 24 квітня пообіцяв знайти і покарати винних та їхніх прихильників. Це зобов'язання було підтримано на спеціальному засіданні кабінету міністрів, скликаному прем'єром того ж дня, де посадовці висловили одностайну підтримку рішучим заходам у відповідь.

"Ми переслідуватимемо їх навіть на краю землі", - заявив прем'єр-міністр Індії.

Вже вчора, як пише The Times of India, Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді Пакистану за теракт у Кашмірі".

"Збройні сили мають повну оперативну свободу у виборі способу, цілей і термінів дій Індії у відповідь. Наша національна рішучість полягає в тому, щоб завдати нищівного удару по тероризму", - заявив Моді.

Пакистан очікує удару Індії в найближчу добу

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф в інтерв'ю Sky News заявив, останні події можуть призвести до "тотальної війни" між Пакистаном та Індією.

Він наголосив, що світ має "турбуватися" перспективою повномасштабного конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю. Міністр також сказав, що сподівається, що суперечку можна вирішити шляхом переговорів.

Асіф повідомив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності, однак ядерну зброю країна застосує лише тоді, коли "виникне пряма загроза її існуванню".

Також днями пакистанський глава Міноборони заявив, після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії "стало майже неминучим". Він прогнозував війну "протягом наступних двох-чотирьох днів", але пізніше сказав, що його неправильно зрозуміли.

Однак міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар все ж вважає, що Індія нібито має намір напасти на його країну впродовж наступних 24-36 годин. Він пригрозив, що в такому разі Нью-Делі нестиме "повну відповідальність" за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні.

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір вжити військових дій протягом наступних 24-36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як привід. Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь", - написав він 30 квітня опівночі на своїй сторінці у соцмережі Х.

США закликають "не загострювати ситуацію". Рубіо проведе переговори з Індією та Пакистаном

У США закликали обидві країни не загострювати конфліктну ситуацію. Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс повідомила про підготовку держсекретарем Марко Рубіо переговорів з главами МЗС Індії та Пакистану. Комунікація, за її словами, очікується "сьогодні-завтра".

За словами представниці американського зовнішньополітичного відомства, Рубіо заохочує інших національних лідерів та міністрів закордонних справ також звернутися до країн з цього питання.

Крім того, вона запевнила, що США стежать за розвитком подій у цьому регіоні, і підтримують зв'язок з урядами Індії та Пакистану "не лише на рівні міністрів закордонних справ, а на багатьох рівнях".

"Звичайно, ми заохочуємо всі сторони працювати разом для відповідального рішення. Світ спостерігає за цим", - додала представниця Держдепу.