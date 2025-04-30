Достовірні розвіддані: у Пакистані попередили про підготовку Індії до "військової агресії"

У Пакистані вважають, що Індія на тлі загострення відносин між країнами може розпочати військову агресію вже протягом доби-півтори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -аканунт (X) міністра інформації та мовленні Пакистану Аттаулла Тарара.

Зауважимо, що 28 квітня в Міноборони Пакистану заявляли про те, що війна з Індією може початися через 2-4 дні .

Інших подробиць щодо ймовірної військової агресії з боку Індії пакистанський чиновник не уточнив.

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані, що India має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", - йдеться в дописі Тарара в соцмережі.

За словами пакистанського посадовця, на це вказують розвідані, які він назвав "достовірними"

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.

Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.

На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.

29 квітня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.

Детальніше про конфлікт між Індією та Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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