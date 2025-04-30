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Достовірні розвіддані: у Пакистані попередили про підготовку Індії до "військової агресії"

Середа 30 квітня 2025 00:43
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Достовірні розвіддані: у Пакистані попередили про підготовку Індії до "військової агресії" Ілюстративне фото: Пакистан готується до війни з Індією (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Пакистані вважають, що Індія на тлі загострення відносин між країнами може розпочати військову агресію вже протягом доби-півтори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аканунт (X) міністра інформації та мовленні Пакистану Аттаулла Тарара.

За словами пакистанського посадовця, на це вказують розвідані, які він назвав "достовірними"

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані, що India має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", - йдеться в дописі Тарара в соцмережі.

Достовірні розвіддані: у Пакистані попередили про підготовку Індії до &quot;військової агресії&quot;

Інших подробиць щодо ймовірної військової агресії з боку Індії пакистанський чиновник не уточнив.

Зауважимо, що 28 квітня в Міноборони Пакистану заявляли про те, що війна з Індією може початися через 2-4 дні.

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.

Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.

На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.

29 квітня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.

Детальніше про конфлікт між Індією та Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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