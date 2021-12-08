ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смертельное ДТП под Черниговом: личность одного из 13 погибших все еще не установили

Новина українською →
Черниговская область, Среда 08 декабря 2021 09:58
Смертельное ДТП под Черниговом: личность одного из 13 погибших все еще не установили Фото: личность одного из 13 погибших в ДТП под Черниговом все еще не установили (facebook.com/policechernigivshchin)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ДТП в Черниговской области с участием грузовика и маршрутки вчера погибли 13 человек, еще 7 тяжело травмированы. Личность одного из погибших все еще не установлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чеline.

В частности, местные СМИ, ссылаясь на данные главного специалиста по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталью Демусенко, опубликовали в сети список с фамилиями погибших и тех, кто сейчас находится в больнице.

"Личность одного человека среди погибших не установлена", - говорится в сообщении.

Вместе с тем официальной информации со списком погибших и пострадавших в результате ДТП пока нет.

Напомним, вчера утром неподалеку с. Брусилов в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

Отметим, что полиция уже открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких людей).

Добавим, что правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП.

Вместе с тем, стало известно о состоянии пострадавших известно, что среди них есть ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Черниговская область
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины