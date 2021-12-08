Смертельное ДТП под Черниговом: личность одного из 13 погибших все еще не установили

В результате ДТП в Черниговской области с участием грузовика и маршрутки вчера погибли 13 человек, еще 7 тяжело травмированы. Личность одного из погибших все еще не установлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чеline.

В частности, местные СМИ, ссылаясь на данные главного специалиста по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталью Демусенко, опубликовали в сети список с фамилиями погибших и тех, кто сейчас находится в больнице.

"Личность одного человека среди погибших не установлена", - говорится в сообщении.

Вместе с тем официальной информации со списком погибших и пострадавших в результате ДТП пока нет.