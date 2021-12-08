Смертельна ДТП під Черніговом: особу одного із 13 загиблих все ще не встановили

Внаслідок ДТП у Чернігівській області за участі вантажівки та маршрутки вчора загинули 13 людей, ще 7 тяжко травмовані. Наразі особа одного із загиблих все ще не встановлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеline.

Зокрема, місцеві ЗМІ, посилаючись на дані головного спеціаліста з інформаційної діяльності Плисківської сільської ради Наталію Демусенко, опублікували в мережі список із прізвищами загиблих і тих, хто зараз знаходиться у лікарні.

"Особа однієї людини з-поміж загиблих не встановлена", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим офіційної інформації зі списком загиблих та постраждалих внаслідок ДТП поки немає.