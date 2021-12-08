Смертельна ДТП під Черніговом: особу одного із 13 загиблих все ще не встановили
Внаслідок ДТП у Чернігівській області за участі вантажівки та маршрутки вчора загинули 13 людей, ще 7 тяжко травмовані. Наразі особа одного із загиблих все ще не встановлена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеline.
Зокрема, місцеві ЗМІ, посилаючись на дані головного спеціаліста з інформаційної діяльності Плисківської сільської ради Наталію Демусенко, опублікували в мережі список із прізвищами загиблих і тих, хто зараз знаходиться у лікарні.
"Особа однієї людини з-поміж загиблих не встановлена", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим офіційної інформації зі списком загиблих та постраждалих внаслідок ДТП поки немає.
Нагадаємо, вчора вранці неподалік с. Брусилів в Чернігівській області внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинуло 13 людей, ще сім отримали травми.
Зазначимо, що поліція вже відкрила справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).
Додамо, що правоохоронці назвали ймовірні причини смертельної ДТП.
Разом з тим, стало відомо про стан постраждалих, відомо, що серед них є дитина.