Смертельное ДТП под Черниговом: стало известно о состоянии пострадавших, среди них есть ребенок

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Черниговской ОГА .

"Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек - в городской больнице №2, 1 человек - в областной больнице, 1 - в областной детской больнице. Все травмированные - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице "Придеснянский".

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в городской больнице №2 и возле морга на улице Пирогова.