В ДТП с маршруткой под Черниговом погибли 10 человек

В Черниговской области произошло серьезное ДТП, столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Предварительно погибли 10 человек, еще семеро получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, в результате аварии, по предварительным данным, погибли десять человек, еще семь получили травмы.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте событий работают десять спасателей и три единицы техники.