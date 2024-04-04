Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову подовжили запобіжний захід

Тандир рішенням суду та за клопотанням прокурора перебуватиме під вартою без визначення застави ще два місяці - до 2 червня включно.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - передали в прокуратурі.

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, слідством було встановлено, що у ніч проти 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду. Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Раніше, 13 лютого, йому також було продовжено запобіжний захід про перебування під вартою без права на заставу до 12 квітня.