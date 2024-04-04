Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру снова продлили меру пресечения

Тандыр решением суда и по ходатайству прокурора будет находиться под стражей без определения залога еще два месяца - до 2 июня включительно.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - передали в прокуратуре.

Что известно о ДТП

Напомним, следствием было установлено, что в ночь на 26 мая 2023 года глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда. Тандыра обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Ранее, 13 февраля, ему также была продлена мера пресечения о нахождении под стражей без права на залог до 12 апреля.