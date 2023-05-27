Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира арештували

Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Печерський районний суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.
"За клопотанням Київської міської прокуратури судді, підозрюваному у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Перед цим Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою. Таке рішення було прийнято за результатом розгляду подання заступника генпрокурора, яке надійшло до ВРП 26 травня 2023 року.
У Києві в ніч на 26 травня сталася смертельна ДТП на одному з блокпостів. За даними правоохоронців, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебуваючи напідпитку збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.
Як заявляли правоохоронці, суддя відмовлявся здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.
Пізніше в прокуратурі уточнили, що суддя добровільно погоджувався здати лише частину аналізів. Сам же підозрюваний стверджує, що від експертизи не відмовлявся, ба більше - був тверезим.
Водночас, за даними слідства, в автомобілі Тандира знайшли пляшку з-під алкоголю. Її також направили на експертизу. Як заявляли в ДБР, результати експертиз мають бути протягом 5-7 днів.
У разі доведення вини судді Тандиру загрожує покарання у вигляді 10 років за ґратами.
Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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