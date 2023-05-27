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Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра арестовали

Фото: суд арестовал сбившего военного в Киеве судью (facebook.com dbr gov ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра, сбившего насмерть бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Печерский районный суд поддержал предложение прокуратуры и избрал Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры судьи, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога на срок до 21 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Перед этим Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей. Такое решение было принято по результатам рассмотрения представления заместителя генпрокурора, поступившее в ВРП 26 мая 2023 года.

Смертельное ДТП на блокпоста в Киеве

В Киеве в ночь на 26 мая произошло смертельное ДТП на одном из блокпостов. По данным правоохранителей, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр пьяным сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

Как заявляли правоохранители, судья отказывался сдавать анализы на содержание алкоголя и наркотиков. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.

Позже в прокуратуре уточнили, что судья добровольно соглашался сдать часть анализов. Сам же подозреваемый утверждает, что от экспертизы не отказывался, более того - был трезв.

В то же время, по данным следствия, в автомобиле Тандыра нашли бутылку из-под алкоголя. Ее также направили на экспертизу. Как заявляли в ГБР, результаты экспертиз должны быть в течение 5-7 дней.

В случае доказательства вины судье Тандыру грозит наказание в виде 10 лет за решеткой.

Все подробности смертельного ДТП с участием судьи – читайте в материале РБК-Украина.

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