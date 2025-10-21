Смертельна ДТП із підлітками на Київщині: дитина загинула, ще шестеро у лікарні

За даними правоохоронців, у селі Мигалки внаслідок зіткнення 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро підлітків, які перебували в автомобілі, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці аварії працювали поліцейські, рятувальники та медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Обставини трагедії встановлюються.