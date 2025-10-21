RU

Смертельное ДТП с подростками в Киевской области: ребенок погиб, еще шестеро в больнице

Фото: В ДТП в Киевской области погиб подросток (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.

По данным правоохранителей, в селе Мигалки в результате столкновения 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шестеро подростков, которые находились в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работали полицейские, спасатели и медики.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в ДТП по дороге к своей части погиб украинский актер и военный Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист". Боец возвращался из короткого отпуска, во время которого посетил жену и трехмесячного сына. До пункта назначения ему оставался всего километр. О трагедии сообщила актриса Ольга Сумская, а также подтвердили побратимы Наконечного.

Также мы писали, что полиция напомнила водителям порядок действий в случае ДТП. Если нет пострадавших, аварию можно оформить через европротокол, а в других случаях следует обязательно вызвать полицию. Также водители должны оставаться на месте происшествия, включить аварийку, выставить знак и сообщить о происшествии по номеру 112.

