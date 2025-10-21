Смертельное ДТП с подростками в Киевской области: ребенок погиб, еще шестеро в больнице

В Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.
По данным правоохранителей, в селе Мигалки в результате столкновения 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шестеро подростков, которые находились в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте аварии работали полицейские, спасатели и медики.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
