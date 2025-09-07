Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: загинули дві людини

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, яка сталась 7 вересня у Дарницькому районі столиці.
За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.
Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.
Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху.
Зауважимо, що раніше сьогодні через цю ДТП в Києві перекрили рух Харківським шосе. РБК-Україна показувала відео з місця аварії.
Нагадаємо, що наприкінці літа в Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, у якому перебувало 18 людей.
Внаслідок перекидання транспортного засобу на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку, ще одна пасажирка, 66 років, померла у лікарні.
Раніше у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом, у результаті чого загинули шестеро людей, серед них дитина.
Також незадовго до цього у центрі Києва сталася аварія за участю автомобіля поліції, внаслідок якої загинула поліцейська.