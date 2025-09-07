UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: загинули дві людини

Фото: в Києві сталась смертельна ДТП (t.me/gunpKyiv)
Автор: Каріна Левицька

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, яка сталась 7 вересня у Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

 

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події. 

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. 

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху.

Зауважимо, що раніше сьогодні через цю ДТП в Києві перекрили рух Харківським шосе. РБК-Україна показувала відео з місця аварії.

Аварії в Україні

Нагадаємо, що наприкінці літа в Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, у якому перебувало 18 людей.

Внаслідок перекидання транспортного засобу на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку, ще одна пасажирка, 66 років, померла у лікарні.

Раніше у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом, у результаті чого загинули шестеро людей, серед них дитина.

Також незадовго до цього у центрі Києва сталася аварія за участю автомобіля поліції, внаслідок якої загинула поліцейська.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТПАварія