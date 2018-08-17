Смелянского назначили руководителем "Укрпочты"

До этого 2 года Смелянский занимал данную должность в статусе и.о.

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) сегодня, 17 августа, подписало новый контракт с Игорем Смелянским.Таким образом он стал генеральным директором ПАО "Укрпошта", передает "Центр транспортных стратегий".

Отметим, до этого 2 года Смелянский занимал данную должность в статусе исполняющего обязанности.

Отмечается, что новый контракт заключен сроком на 3 года.

Напомним, 12 июля Игорь Смелянский подал заявление об отставке. Смелянский рассказал, что поставил перед Кабинетом министров условия - если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу. Срок рассмотрения - до 31 августа.

Он также заявил, что готов продлить контакт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерений "Укрпочты" прекратить ее выдачу.