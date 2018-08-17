Смілянського призначили керівником "Укрпошти"

До цього 2 роки Смілянський обіймав дану посаду в статусі в. о.

Міністерство інфраструктури України (МІУ) сьогодні, 17 серпня, підписало новий контракт з Ігорем Смілянським.Таким чином він став генеральним директором ПАТ "Укрпошта", передає "Центр транспортних стратегій".

Відзначимо, до цього 2 роки Смілянський обіймав дану посаду в статусі виконуючого обов'язки.

Наголошується, що новий контракт укладений строком на 3 роки.

Нагадаємо, 12 липня Ігор Смілянський подав заяву про відставку. Смілянський розповів, що поставив перед Кабінетом міністрів умови - якщо вони будуть виконані, гендиректор національного поштового оператора продовжить роботу. Термін розгляду - до 31 серпня.

Він також заявив, що готовий продовжити контакт, якщо в ньому будуть дотримуватися наступні умови: можливість формування власної команди на ринкових зарплатах, політична незалежність, можливість реалізації шокових реформ, чітка стратегія.

раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" повинна працювати в звичайному режимі, поки не буде знайдений компроміс в питанні виплати пенсій, через наміри "Укрпошти" припинити її видачу.