Глава "Укрпошты" подал в отставку

Смелянский подал заявление на увольнение еще в начале июля

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский подал заявление об отставке. Об этом заявил сам Смелянский, передает ЦТС.

Сообщается, что Смелянский подал заявление на увольнение еще в начале июля.

Смелянский рассказал, что поставил перед Кабинетом министров условия - если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу. Срок рассмотрения - до 31 августа. Смелянский будет продолжать работать это время. Отметим, что 2 июля у него закончился контракт.

Он заявил, что готов продлить контакт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Как известно, на прошлой неделе правительство утвердило Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании. До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерений "Укрпочты" прекратить ее выдачу.