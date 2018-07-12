Глава "Укрпошты" подал в отставку

Новости Общество 12.07.2018 - 20:14
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Смелянский подал заявление на увольнение еще в начале июля

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский подал заявление об отставке. Об этом заявил сам Смелянский, передает ЦТС.

Сообщается, что Смелянский подал заявление на увольнение еще в начале июля. 

Смелянский рассказал, что поставил перед Кабинетом министров условия - если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу. Срок рассмотрения - до 31 августа. Смелянский будет продолжать работать это время. Отметим, что 2 июля у него закончился контракт.

Он заявил, что готов продлить контакт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Как известно, на прошлой неделе правительство утвердило Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании. До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности. 

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерений "Укрпочты" прекратить ее выдачу.

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Теги:  Укрпочта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС