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Смелянский назвал условия приватизации "Укрпошты"

Новости » Экономика    17.01.2019 - 11:21
Смелянский назвал условия приватизации "Укрпошты"
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Глава "Укрпошты" связывает возможность приватизации со снятием моратория на землю

Приватизация Публичного акционерного общества "Укрпошта" станет возможной после снятия моратория на продажу земли. Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его мнению, вряд ли в 2019 году до окончания выборов кто-то проголосует за приватизацию даже части "Укрпошты".

"Вы же видели дискуссии, которые были по сельским отделениям. Думаю, что приватизация "Укрпошты" возможна только после снятия моратория на продажу земли", - отметил Смелянский.

Он также добавил, что для продажи недвижимости "Укрпошты", которая почти не используется, и ее содержание дорого обходится, необходимы законодательные изменения.

"Мы работаем с Верховной радой, уже внесли свои предложения, чтобы нам дали возможность продавать эти объекты. Думаю, это более реально", - добавил Смелянский.

Напомним, в декабре наблюдательный совет "Укрпошты" возглавил бельгиец Бенуа Плеска с опытом приватизации в Румынии.

Отметим, накануне Кабинет министров Украины утвердил список объектов большой приватизации. В него вошли 16 предприятий.

 

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