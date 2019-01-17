Смілянський назвав умови приватизації "Укрпошти"

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Глава "Укрпошти" пов'язує можливість приватизації зі зняттям мораторію на землю

Приватизація Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" стане можливою після зняття мораторію на продаж землі. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На його думку, навряд чи в 2019 році до закінчення виборів хтось проголосує за приватизацію навіть частини "Укрпошти".

"Ви ж бачили дискусії, які були по сільським відділенням. Думаю, що приватизація "Укрпошти" можлива тільки після зняття мораторію на продаж землі", - зазначив Смілянський.

Він також додав, що для продажу нерухомості "Укрпошти", яка майже не використовується, та її утримання дорого обходиться, необхідні законодавчі зміни.

"Ми працюємо з Верховною радою, вже внесли свої пропозиції, щоб нам дали можливість продавати ці об'єкти. Думаю, це більш реально", - додав Смілянський.

Нагадаємо, в грудні наглядову раду "Укрпошти" очолив бельгієць Бенуа Плеска з досвідом приватизації в Румунії.

Відзначимо, напередодні Кабінет міністрів України затвердив список об'єктів великої приватизації. До нього увійшли 16 підприємств.