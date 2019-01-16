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Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Новости » Экономика    16.01.2019 - 12:17
Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации
Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время из списка исключили "Аграрный фонд" и еще несколько позиций

Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Турбоатом", Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.

Таким образом, перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:

  1. Энергетическая отрасль:
  • ПАО "Центрэнерго";
  • ОАО "Тернопольоблэнерго";
  • ПАО "Запорожьеоблэнерго";
  • АО "Харьковоблэнерго";
  • АО "Николаевоблэнерго";
  • АО "Хмельницкоблэнерго".
  1. Добывающая промышленность:
  • АО "Объединенная горно-химическая компания";
  • ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
  1. Машино - и приборостроение:
  • ПАО "Азовмаш";
  • ГП "Завод "Электротяжмаш".
  1. Химическая промышленность:
  • ПАО "Сумыхимпром";
  • ПАО "Одесский припортовый завод".
  1. Перерабатывающая промышленность:
  • АО "Ориана".
  1. Здравоохранение, культура и спорт:
  • ЧАО "Президент-Отель";
  • ЧАО "Индар".
  1. Сельскохозяйственная отрасль:
  • ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

 

Фото: распоряжение Кабмина (РБК-Украина)

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько объектов подготовили для большой приватизации.

В начале октября и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что продажа государственного имущества в Украине в рамках большой приватизации переносится на 2019 год.

 

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