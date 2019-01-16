Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

В то же время из списка исключили "Аграрный фонд" и еще несколько позиций
Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Турбоатом", Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.
Таким образом, перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:
Фото: распоряжение Кабмина (РБК-Украина)
Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько объектов подготовили для большой приватизации.
В начале октября и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что продажа государственного имущества в Украине в рамках большой приватизации переносится на 2019 год.