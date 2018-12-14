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Наблюдательный совет "Укрпочты" возглавил бельгиец с опытом приватизации в Румынии

Новости » Экономика    14.12.2018 - 15:08
Наблюдательный совет "Укрпочты" возглавил бельгиец с опытом приватизации в Румынии
Фото: Наблюдательный совет "Укрпочты", в центре - Бенуа Плеска (mtu.gov.ua)

Бельгиец Бенуа Плеска работал в Национальной почтовой службе Румынии и готовил компанию к приватизации

Члены наблюдательного совета "Укрпочты" на своем первом заседании 14 декабря избрали председателем совета Бенуа Плеска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, во время собрания также сформированы комитет по аудиту, председателем которого избран Якуб Карновски, комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам общества, председателем которого избрана Оксана Волчко, комитет по цифровой трансформации, председателем которого избран Александр Озеран, комитет по почтовой логистике и посылкам, председателем которого избран Иона Салювеер.

Как отметили в "Укрпочте", Бенуа Плеска / Benoit Pleska (Бельгия) имеет более 20 лет опыта работы на управленческих позициях и в качестве члена и председателя правления в международных компаниях в Восточной и Западной Европе, в том числе в Украине. Имел опыт работы в Национальной почтовой службе Румынии, в которой на то время работало 29 тысяч сотрудников. В частности, готовил компанию к приватизации, руководил процессом финансовой реструктуризации ее долгов.

Напомним, кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете ПАО "Укрпочта" были согласованы Кабинетом министров 10 октября 2018 года. Независимыми членами наблюдательного совета компании назначены: Бенуа Плеска (Бельгия); Иона Салювеер (Эстония); Якуб Карновски (Польша); Томе Дженсен (Дания); Оксана Волчко (Украина); а представителями государства - Александр Озеран и Юрий Тустановский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет сокращать отделения, и проблем с доставкой пенсий не будет.

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