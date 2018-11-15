В Смеле начали подключать отопление

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас в городе запущено подачу газа на 8 из 20 котельных

В Смеле Черкасской области вечером в четверг, 15 ноября, начали запускать котельные для старта отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко в Facebook.

По его словам, после 20:00 в городе уже было подано газ на 8 котельных из 20. Эти котельные обслуживают в Смеле 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152.

"Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, требуется время", - написал Зубко.

Напомним, во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.

Кроме того, городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отопления. Тех пациентов, которые уже проходили лечение, отправили домой или перевели в другие лечебные учреждения.