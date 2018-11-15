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Зубко заявив, що в Україні працюють всі котельні, крім 20 у Смілі

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 18:20
Зубко заявив, що в Україні працюють всі котельні, крім 20 у Смілі
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Наразі у Смілі немає опалення

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що в Україні працюють всі котельні, крім 20 у Смілі (Черкаська область). Про це він заявив у ході засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зубка, наразі у Смілі немає опалення. Він додав, що у місті другий рік поспіль блокується виконання повноважень по забезпеченню теплопостачання.

"З 1 146 підприємств в Україні на сьогодні не працюють...опалення немає тільки в Смілі. 20 котелень, які не працюють в Україні, вони всі знаходяться в місті Смілі і це завдяки безвідповідальному відношенню місцевої влади", - зазначив він.

Крім того, Зубко додав, що сьогодні у Смілі було зірвано засідання міськраді, на якому розглядалося питання відновлення опалення у Смілі.

"Сьогодні у Смілу відбули перший заступник глави "Нафтогазу" Сергій Перелома, мій заступник Кругляк, голова ОДА і його заступник, які зібрали сесію міської ради, щоб прийняти рішення на укладання договору НАК з місцевою компанією комунальною, відновлення теплопостачання. Але, на жаль, сесія була заблокована, рішення не було прийнято", - зазначив він.

За словами Зубка, засідання зірвав міський голова Олексій Цибко, який в минулому році отримав недовіру місцевих депутатів і був звільнений, але був відновлений по рішенню суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі у Смілі летальних випадків серед населення, пов'язаних із переохолодженням не зафіксовано.

Додамо, президент України Петро Порошенко вимагає протягом декількох годин відновити опалення у місті.

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