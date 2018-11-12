У Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті так і не розпочався опалювальний сезон

У Смілі Черкаської області введуть надзвичайний стан через відсутність тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.

Як повідомляється, в місті так і не розпочався опалювальний сезон через борги перед постачальниками газу.

Так, при сильному падінні температури навчальні заклади 68-тисячного міста можуть закрити на невизначений час.

Зазначено, що ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в минулому році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн грн. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що опалювальний сезон стартував у 95% міст України.

За словами Гройсмана, запуск опалювального сезону, забезпечення подачі тепла у будинки громадян є прямою відповідальністю конкретного міського голови.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 листопада опалювальний сезон почався в Миколаєві. З 15 жовтня 2018 року опалювальний сезон розпочався в Харкові.