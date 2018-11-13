ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Через відсутність опалення в Смілі відкрили кримінальну справу

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 13:42
Через відсутність опалення в Смілі відкрили кримінальну справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Винних у зриві опалювального сезону підозрюють у зловживанні владою

За фактом відсутності тепла в місті Сміла Черкаської області, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Нацполиції области.

Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках відкритого кримінального провадження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Унаслідок зриву початку опалювального сезону в Смілі зачинено навчальні заклади. Із вимогою розпочати подачу тепла до помешкань мешканці міста перекрили рух автомобілів. Наразі рух відновлено.

Відмітимо, раніше повідомлялось, що у Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан. Опалювальний сезон у місті не розпочали через борги перед постачальниками газу.

ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в минулому році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн грн. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.

Як повідомляло РБК-Україна, через відсутність опалення в Кривому Розі 13 листопада також відкрили кримінальну справу.

У "Нафтогазі" назвали причину відсутності опалення в Смілі У Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан
Новини України Черкасская областьтеплоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся