Через відсутність опалення в Смілі відкрили кримінальну справу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Винних у зриві опалювального сезону підозрюють у зловживанні владою

За фактом відсутності тепла в місті Сміла Черкаської області, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Нацполиції области.

Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках відкритого кримінального провадження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Унаслідок зриву початку опалювального сезону в Смілі зачинено навчальні заклади. Із вимогою розпочати подачу тепла до помешкань мешканці міста перекрили рух автомобілів. Наразі рух відновлено.

Відмітимо, раніше повідомлялось, що у Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан. Опалювальний сезон у місті не розпочали через борги перед постачальниками газу.

ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в минулому році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн грн. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.

Як повідомляло РБК-Україна, через відсутність опалення в Кривому Розі 13 листопада також відкрили кримінальну справу.