Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вимагає відновити опалення у Смілі за декілька годин

Президент України Петро Порошенко відреагував на відсутність опалення в Смілі (Черкаська область). Про це він заявив у ході засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що опалення в містах - це пряма відповідальність міських голів, а підготовка до зими - це відповідальність місцевої влади.

"Якщо депутати чи міський голова на сьогодні не можуть прийняти це рішення, я хочу наголосити, що крутити вентиль - це не є справа президента, я цим не займався і займатися не буду. Як глава держави, я не дам порушувати права громадян", - наголосив він.

Він також звернувся до правоохоронців з вимогою відреагувати на дії чиновників, що призвели до надзвичайного стану у Смілі.

"Ми не можемо допустити, щоб безвідповідальні чиновники знущалися над людьми при мінусовій температурі на вулиці. Зараз мені байдуже хто винен у НС у Смілі. Якщо хтось в Смілі чи в Києві не може прийняти рішення, боїться зірвати пломбу - я приймаю. Даю вам декілька годин на те, щоб мені доповісти, що тепло запущено і газ пішов", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 грудня за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження.

Крім того, повідомлялося, що депутати Верховної ради України зареєстрували постанову про проведення перевиборів в Смілі в зв'язку з ситуацією з опаленням у місті.